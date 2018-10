Birra e galoppo: la domenica dell’ippodromo

Domenica 21 ottobre l’Ippodromo SNAI San Siro si prepara ad accogliere gli amanti del galoppo ma anche del buon cibo e della birra artigianale. Un appuntamento per adulti e ragazzi, con spazi ed eventi pensati anche per i più piccoli. Senza, ovviamente, trascurare le corse: il tempio del galoppo ospiterà infatti i prestigiosi Gran Premio del Jockey Club e il Gran Criterium, oltre ad altre importanti corse che vedranno fronteggiarsi i miglior purosangue al mondo per un montepremi complessivo di oltre 1 milione di Euro.

Da Ippodromo a “Birrodromo”

Per questa domenica speciale l’Ippodromo di Milano si trasformerà in “Birrodromo”: nei meravigliosi viali alberati della struttura saranno allestiti punti di degustazione di selezionati birrifici artigianali dove sarà possibile degustare, ma anche consumare e acquistare, specialità culinarie e ottime birre.

L’evento, alla sua seconda edizione, ospiterà quindi food trucks ma anche DJ set e animazione per i bambini, percorsi alla scoperta dei luoghi e esperienze culinarie grazie ai consigli di abbinamenti tra le pietanze e le birre artigianali.

Il tour #scoprisansiro

In occasione dell’evento, che sarà ad ingresso gratuito per tutti a partire dalle 12, è stato organizzato un tour – #scoprisansiro – nei luoghi più significativi dell’Ippodromo Snai San Siro. Un percorso organizzato per isole tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell’impianto.

Dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino, dalle tribune realizzate dall’architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty.

Giochi, natura e animali per i bambini

Molte le iniziative per i bambini che potranno vivere l’Ippodromo tra giochi, natura e animali. Animazione e i giochi, organizzati dalla Fondazione Francesca Rava, ma anche nuove esperienze: gli istruttori del centro ippico infatti accompagneranno i piccoli alla scoperta del mondo dell’equitazione con i pony dell’Ippodromo, che potranno essere cavalcati gratuitamente dai bambini.

Competizioni e premi per gli appassionati

In pista, come dicevamo, il meglio del galoppo. Il Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l’intero circuito ippico internazionale. È lunga la serie di campionissimi che hanno dato lustro all’albo d’oro di questa meravigliosa corsa: da Tenerani e Ribot, a Tony Bin e Novellist, giusto per ricordarne alcuni.

Il Gran Criterium, invece, è la corsa più importante che si corre in Italia per la generazione più giovane, quella dei cavalli di 2 anni. Una competizione di altissimo livello che si corre sulla distanza dei 1.500 metri, e che segna la consacrazione per i talenti del futuro.

Non dimentichiamo poi il Premio Dormello e il Premio Vittorio di Capua, altre due corse di primissimo livello.