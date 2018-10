Il viaggio a Reims, uno spumeggiante Rossini inaugura il Teatro Sociale

“Un uomo che festeggia il compleanno soltanto ogni quattro anni non è mai un uomo qualunque”. È l’incipit di un libro di Lichtenberg: niente di più vero, se applicato al musicista pesarese Gioachino Rossini, nato il 29 febbraio 1792.

Della sua grandezza musicale, superfluo scriverne, della sua inarrivabile ironia si è scritto in lungo e in largo…cosa resta da fare? Andare a teatro e godersi la musica de Il viaggio a Reims, che la Fondazione Donizetti ha messo in scena al Teatro Sociale, inaugurando la Stagione autunnale in omaggio al 150° della scomparsa del grande compositore.

Il viaggio a Reims

Presentata al Théatre Italien di Parigi il 19 giugno 1825 per celebrare l’incoronazione di Carlo X, avvenuta a Reims, l’opera (ma per essere più precisi si tratta di un dramma giocoso, di Luigi Balocchi) fu subito giudicata dalla critica una delle più felici creazioni di Rossini. La sua misteriosa scomparsa ne segnò la storia: si pensò che il compositore avesse distrutto la partitura perché insoddisfatto della resa artistica. Il destino ha giocato in maniera più sorprendente; il prezioso originale è stato casualmente rinvenuto a Roma, nella biblioteca di Santa Cecilia. Mai ritrovamento musicale fu più benedetto dal cielo: Il viaggio a Reims, ossia L’Albergo del Giglio d’Oro è uno di quei lavori che mette tutti d’accordo, pubblico e critica, anche i più severi.

Al benemerito Rossini Opera Festival l’onore di averlo messo in scena, con grandissimo successo e risalto internazionale, nel 1984; in prima mondiale assoluta, nell’edizione critica curata da Janet Johnson per la Fondazione Rossini di Pesaro in collaborazione con Casa Ricordi. Dirigeva Claudio Abbado, alla testa di una stellare compagnia di canto, più o meno la stessa che formerà il cast schierato alla ripresa scaligera del settembre del 1985. Un’altra apparizione dell’opera di Rossini nell’esemplare allestimento Ronconi/Aulenti e direzione di Abbado, si registrò a Ferrara nel febbraio 1992. Da quel momento, il Viaggio è una delle opere rossiniane più rappresentate nei teatri d’opera.

La produzione di OperaLombardia

OperaLombardia, nata sulle ceneri del Circuito Lirico Lombardo, propone una nuova produzione del Viaggio a Reimsche circolerà sui palcoscenici degli altri teatri di tradizione della Lombardia, affidata al regista polacco Michał Znaniecki, nel piacevole impianto scenico di Luigi Scoglio, costumi di Anna Zwiefka. Più che all’Albergo del Giglio d’oro, sembrava di essere a quello del liberissimo scambio, di gran lunga superando le situazioni in scena l’immaginazione più sfrenata delle pochade.

I caratteri rossiniani, immaginati dall’autore con maestria e humor, archetipi di vanità e inconsistenza, finiscono per essere solo dei ridicoli assatanati di sesso: tutte le possibili combinazioni e liaisonvi trovano posto. Una regia di poco spazio alla musica di Rossini (che stilizza e suggerisce già tutto) affannandosi, con il suo horror vacui,a riempire la scena di gesti e movimenti di prevedibile banalità. Meglio sul fronte musicale, con il giovane Direttore d’orchestra Michele Spotti alla guida dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali; pur non ancora scaltrito nella resa dei tempi rossiniani, riesce a trovare una godibile concertazione.

Folto il gruppo di solisti, che trova nella Corinna di Maria Laura Iacobellis l’elemento migliore: bel timbro e buon legato, capacità di sfumare, peccato per gli acuti leggermente oscillanti. Madama Cortese era Marigona Qerkezi, generosa di vocee di presenza scenica. La Contessa di Folleville, l’estroversa Francesca Benitez, svolge egregiamente l’arduo compito nella sua ricca aria di coloratura, ma senza grande espressività. Mediocre Marchesa Melibea di Irene Molinari, voce intubata, con immoderato uso di poitrinè e dai due registri che non si saldano omogeneamente fra loro. Il Cavalier Belfioreera un simpatico Matteo Roma, timbro un po’ nasaleggiante ma che sa trovare il perfetto ritmo del canto rossiniano, oltre che ottimo attore. Il Conte di Libenskof, Ruzil Gatin, è una voce interessante, di spiccato volume e dagli acuti squillantissimi, promettente nella sua ancor incompleta formazione.

Lord Sidneyera il volenteroso Andrea Patucelli alle prese con una vocalità ardita: si impegna e, pur tradendo il modello Ramey, giunge a discreto risultato. Don Profondo, un corretto Vincenzo Nizzardo, non attinge la vertiginosa sillabazione rossiniana e fatica nella differenziazione dei caratteri illustrati nella sua aria. Pesante vocalmente e privo di ogni vis comica l’urlante Barone di Trombonokdi Giuseppe Esposito. Don Alvaro aveva il bel personale di Guido Dazzini, ma la voce non si espande. Puntuale il Don Prudenzio di Massimiliano Mandozzi, dal giusto phisique du role per essere schiavizzato nel concertato da Don Profondo.

Corretti gli altri. Successo caloroso. Recita del 5 ottobre.