La felicità che dura

Su cosa puntare se i soldi non fanno davvero la felicità?

Nel precedente articolo abbiamo parlato “del paradosso della felicità” (“Easterlin Paradox”)”, una teoria psicologica e sociale che tenta di spiegare perché all’aumentare della ricchezza personale di una persona è molto probabile che non aumenti la sua felicità soggettiva, ma al contrario si riduca.

Ovviamente è bene sottolineare come l’aumento della ricchezza è inteso oltre un certo punto preciso, che va ben oltre il soddisfacimento dei bisogni di sopravvivenza.

Ormai è ampiamente dimostrato con evidenti statistiche la relazione inversa tra felicità e il reddito, tanto che sono nate addirittura alcune cliniche specializzate nel trattamento di “persone ricche e depresse” (Wealth Legacy Group).

Economisti e psicologi oggi condividono la tesi che il denaro e i vari beni materiali, da soli , non posso costituire la felicità duratura e sostenibile nel tempo, al contrario è momentanea e precaria.

La felicità duratura deriva invece da altri fattori.

Ad esempio?

Immaginiamo di esserci impegnati per tutta la vita per guadagnare molto denaro.

Nel frattempo però è probabile che molti altri aspetti della nostra esistenza siano andati a rotoli o progressivamente peggiorati come il rapporto con i propri figli, in famiglia, partner, con amici e in qualche modo ci troviamo insoddisfatti.

Probabilmente abbiamo peggiorato leggermente lo stato della nostra salute, mettendo in secondo piano le relazioni interpersonali, il riposo e l’allenamento fisico, la cura e il tempo per sé per coltivare i nostri hobby e passioni.

Lo stress e il reddito sembrano aumentare, mentre il resto della nostra vita declina o pervade e il tempo a disposizione è quello che è.

Secondo gli studiosi dell’argomento, tra cui Daniel Kahneman (psicologo israeliano, vincitore, insieme del Premio Nobel per l’economia nel 2002) le relazioni interpersonali di qualità presenti nella nostra vita hanno un ruolo davvero importante tanto che vengono definite proprio come dei beni.

I beni relazionali

Perché? Perché questi beni godono di attività particolari, che al contrario dei beni materiali si auto – alimentano. Sono attività durature nel tempo, replicabili all’infinito.

I beni relazionali sono quei beni che non possono essere prodotti o consumati da un solo individuo (nella relazione siamo sempre almeno due), perché dipendono dalle modalità delle interazioni con gli altri, e possono essere goduti solo se condivisi nella reciprocità.

È possibile avere beni relazionali senza acquistare niente, ad esempio, passando del tempo libero con gli amici.

Tempo che – appunto – manca a tutti coloro che lavorano molto per guadagnare di più.

È noto ormai che la media delle persone che vive rapporti affettivi profondi e stabili si ritiene più felice di chi non vive questa situazione.

Ma anche porsi obiettivi sfidanti, sfruttare le proprie capacità, coltivare gli hobby e le passioni, ricercare l’auto-realizzazione, sono altri fattori che insieme alle relazioni di qualità, battono 1-0 la partita verso la felicità, schiacciando in modo definitivo il denaro e la ricchezza come unico fattore da inseguire.

Lo stato di salute, il lavoro svolto e la stabilità emotiva aiutano nel raggiungimento di questo percorso.

La felicità quindi è da cercare davvero dentro di sé, in un percorso di consapevolezza delle proprie priorità e talenti, per dare un senso alla propria specificità.

Tutto questo senza trascurare le relazioni al contrario mantenendo un impegno costante su quelle più importanti, che davvero possono influire sul nostro benessere mentale.

Perché le relazioni ci fanno bene anche da un punto di vista fisico

Quando si attuano dei comportamenti consapevoli, ad esempio investendo tempo e rafforzando i legami con alcune persone per noi importanti, il nostro cervello si sente gratificato.

L’aumento dell’autostima e dell’empatia, della cura dei rapporti sociali innesca un circolo virtuoso nel cervello: le interazioni sociali positive rilasciano molecole (definiti neurotrasmettitori) che agiscono da antidepressivi naturali, procurando una sensazione di piacere e gratificazione.

Relazioni di qualità, quindi, come medicina naturale.