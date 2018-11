Milan Wanted Wardrobes: Only evening dresses

Domenica 18 novembre torna, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con Milan Wanted Wardrobes – Exclusive Charity Sale con abiti e accessori donati da signore, boutique e case di moda per raccogliere i fondi a favore della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus a favore dei bambini assistiti presso l’Ospedale S. Damien di Haiti.

Fino al 15 novembre è possibile donare uno o più capi del vostro guardaroba, vintage o nuovi, che andranno a far brillare questa speciale vendita, in considerazione del margine di solidarietà che verrà applicato. Tutto l’invenduto sarà come sempre depositato presso la Fondazione Francesca Rava che lo destinerà ad altre iniziative benefiche.

La Fondazione Francesca Rava

La Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, aiuta l’infanzia in condizioni di disagio e rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione internazionale che dal 1954 accoglie i bambini orfani e abbandonati nelle sue Case ed ospedali in 9 Paesi dell’America Latina tra cui la poverissima Haiti dove l’Ospedale St. Damien unico pediatrico nel paese, assiste 80.000 bambini l’anno. In Italia è presente con volontari sanitari sulle Navi della Marina Italiana nel Canale di Sicilia per il soccorso a bambini e donne incinte migranti, porta aiuto ai bambini in povertà sanitaria con “In farmacia per i bambini” e in collaborazione con KPMG, lotta contro l’abbandono neonatale con “ninna ho” primo progetto nazionale con il Patrocinio della Società Italiana di Neonatologia e del Ministero della Salute, ha ricostruito 6 scuole per i bambini del Centro Italia colpiti dal terremoto.

I diritti dei bambini

“Il 20 novembre 1989 – ricorda Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava – le nazioni di tutto il mondo firmarono la Convenzione che sanciva che tutti i bambini del mondo devono avere gli stessi diritti; in Haiti 1 bambino su 3 muore ancora prima dei 5 anni di malattie curabili, 1 su 2 non va a scuola. Le occasioni di acquisto saranno di per se’ irresistibili, e la consapevolezza di aiutare sono certa darà ancora più gioia!'”.

Per continuare questo bellissimo progetto, l’appuntamento con Milan Wanted Wardrobes è domenica 18 novembre dalle 17.00 alle 21.00 presso il negozio RAW in Corso Magenta n.10 a Milano e alle 19.00 brindremo tutti assieme al Natale oramai alle porte.

Per informazioni e per organizzare la consegna delle donazioni di capi di abbigliamento o accessori potete chiamare lo 02.54122917 o scrivere a: eventi@nph-italia.org

