Miss Italia, prima volta a Milano

Miss Italia arriva a Milano. Per la prima volta nella storia che la metropoli lombarda ospiterà la finale dello storico concorso, nato con il nome di 5000 lire per un sorriso nel 1939. Da allora la manifestazione non si è mai fermata, eccetto che nel 1945, assumendo il nome di Miss Italia nel 1946.

Facchinetti e Leotta in conduzione

A condurre l’edizione 2018, che si svolgerà negli ‘Studios’ di Infront Italia, saranno Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Non è la prima volta che la conduzione del concorso sarà affidata a una coppia, sebbene la prima volta risalga solamente al 1979, quando a presentarsi sul palco furono Nino Fuscagni e Vanna Brosio (fu anche l’esordio televisivo della manifestazione). Il bis arrivò nel 1982, con la coppia formata da Memo Remigi e Patrizia Rossetti. L’anno dopo a condurre fu addirittura un trio, composto da Ettore Andenna, Milly Carlucci e Michele Gammino. Famose le scaramucce fra Loretta Goggi e Mike Bongiorno nel 2007, mentre l’ultimo trittico risale al 2013, con Massimo Ghini, Cesare Bocci e Francesca Chillemi.

Due serate su La7

Miss Italia verrà trasmesso in televisione per la sesta volta dall’emittente La7. Per l’occasione si svilupperà nell’arco di due serate: domenica 16 settembre alle 20.30 sarà la volta delle selezioni, mentre lunedì 17 settembre andrà in scena la finalissima alle 21.10. Mentre per la Leotta, catanese, sarà l’esordio assoluto nella conduzione del concorso, per Facchinetti, milanese, si tratterà della terza presenza consecutiva, di cui le precedenti due in solitaria.

Da Lucia Bosè a Martina Colombari

Quella di quest’anno sarà la 79.a edizione di Miss Italia. Talvolta criticata, spesso trampolino di lancio per future stelle del cinema nazionale, alle volte però andata appannaggio di giovani che si sono poi perse nel nulla. Fra i nomi più noti delle vincitrici si annoverano quelli di Lucia Bosè (che vinse nel 1947), Anna Kanakis (1977), Federica Moro (1982), Martina Colombari (1991), Anna Valle (1995), Eleonora Pedron (2002) e Cristina Chiabotto (2004). Il 2017 vide trionfare la trentina Alice Rachele Arlanch.

Sicilia vincente, Puglia un solo successo

Per quanto riguarda le regioni plurivittoriose, a dominare la classifica è la Sicilia, con 11 vittorie. Seguono Lazio e Lombardia con 10 (ma l’ultima lombarda a imporsi fu Rosangela Bessi nel 1990), quindi il Veneto con 6. Tra le regioni meno vincenti, sebbene dotate di grande popolazione, sorprende la coppia composta da Emilia-Romgna e Campania, con tre successi. La Sardegna e la Liguria ne annoverano due, e la Puglia con uno soltanto (Manila Nazzaro). Ancora senza vittorie rimangono Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.