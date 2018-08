Cristiano Ronaldo, le risposte di Inter e Milan

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla corte della Serie A rilancia la massima Serie nell’Olimpo dei campionati più importanti del mondo. Relegata al ruolo di comprimaria nelle ultime stagioni, la massima divisione nazionale ha acquisito tono e credibilità con l’arrivo del fuoriclasse portoghese. Accendendo una rincorsa da parte delle altre ‘big’ del campionato.

Inter-Modric, ore decisive

Prima fra tutte l’Inter, che in queste ore attende l’esito del confronto fra Luka Modric e il presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Al momento siamo metà fra una denuncia del club “merengue” di avere infranto il fair-play finanziario e di avere sobillato il giocatore croato, e l’arrivo dello stesso a rinforzare una squadra che già quest’estate aveva piazzato il colpo Radja Nainggolan. Secondo i media spagnoli l’idea dei dirigenti interisti sarebbe quella di acquisire Modric con una nuova formula: pagare subito 15 milioni per il prestito oneroso e 20 per il riscatto.

Inter – Real, denuncia in vista

Il quotidiano iberico El Mundo spiega che i proprietari cinesi dell’Inter vorrebbero inoltre investire denaro attraverso sponsorizzazioni aziendali, in modo da dirottare Modric verso la firma. La strategia, come si può immaginare, è però vietata poiché considerata doping finanziario; da qui l’intenzione del Real di presentare denuncia all’Uefa.

Intanto il giocatore si è presentato questo mercoledì regolarmente a Valdebebas, dove si allena il Real Madrid, con la promessa di avere a breve una risposta dalla dirigenza. Previsto un incontro subito con José Angel Sanchez, numero due del club, in attesa del’incontro decisivo con Perez, in agenda per giovedì. Perdere anche il croato, dopo avere perso Zinedine Zidane e Ronaldo, per Perez potrebbe essere troppo.

Keita Balde, pronti a chiudere

L’altra strada, non alternativa, percorsa dal club nerazzurro, è quella che porta a Keita Balde. Per il giocatore, ex Lazio ora al Monaco, esisterebbe una la trattativa sulla base di 30 milioni di euro fra prestito ed eventuale riscatto. Sul tavolo ci sarebbe anche la possibilità di un vero e proprio scambio con Antonio Candreva, valutato inizialmente un vero “colpo” che si è rivelato un fallimento sul campo. Riuscirà questa volta il club del Biscione a piazzare lo scomodo acquisto?

Milan, non solo Higuain e Caldara

La replica del Milan al “Ronaldo juventino”, dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, prevede un ultimo “colpo”, a centrocampo, ritenuto fondamentale dal tecnico Gennaro Gattuso. Il giocatore più facile da acquistare sarebbe Diadié Samassekou, maliano, centrocampista del Red Bull Salisburgo. Con un costo di circa 18 milioni nelle ultime ore è salito alla ribalta il centrocampista francese del Chelsea, Tiemoué Bakayoko, per il quale potrebbe essere sacrificato sull’altare del contenimento dei costi uno scambio con il neoportiere milanista Pepe Reina. Sembra sfumare la pista che porta a un altro francese, Adrien Rabiot, del Paris Saint Germain, che però paree costare troppo per le esangui casse rossonere.

Le idee ‘low cost’

Fra le possibili novità c’è un altro nome proveniente dal PSG, quello del tedesco Julian Draxler, che tanto piace a Leonardo, in rotta con i francesi e disponibile a basso costo. Infine, un imprevisto ritorno, ma che farebbe felici Gattuso, i tifosi e il giocatore in questione: Juraj Kucka. In rossonero tra il 2015 e il 2017, ora al Trabzonspor, anche lui disponibile al rientro per una cifra risibile rispetto a quelle circolanti nel calciomercato recente.